Bielefeld: Hakenkreuze in Autos eingeritzt

Die Tat geschah vermutlich am Mittwoch zwischen 05:30 Uhr und 11:50 Uhr. Die beschädigten Fahrzeuge waren auf der Hammerschmidtstraße, der Laerstraße, Dorotheenstraße und am Goldbach geparkt. Ebenso wurden Pkw an der Jöllenbecker Straße und in einem nahegelegenen Parkhaus demoliert. Auch in der Albrecht- und Nordstraße wurden beschädigte Fahrzeuge gemeldet.