Die Tat hatte sich am 17. Januar 2024 im dichten Schneetreiben ereignet. Mitten am Tag wird das Opfer, ein junger Mann aus Syrien, an einem Glascontainer in der Innenstadt von Bad Godesberg von mehreren Männern attackiert und niedergestochen.

Zwölf Stich- und Schnittwunden: Opfer schwebte in Lebensgefahr

Lebensgefährlich verletzt kann sich der 21-Jährige mit letzter Kraft vor einen Friseursalon schleppen. Dort bricht er zusammen. In einer Not-OP retten Ärzte das Leben des Mannes. Sie zählen zwölf Stich- und Schnittverletzungen.

Die mutmaßlichen Täter fliehen. Ermittler einer Mordkommission der Bonner Polizei können aber zunächst Anfang April drei Männer in Köln und schließlich im August dann drei weitere Tatverdächtige in Frechen, Hürth und Brühl festnehmen. Fünf von ihnen sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: versuchter Mord.