Vor knapp zwei Jahren wurde die 37-Jährige im Dunkeln auf einer Autobahnabfahrt bei Haltern überfahren. Der Fahrer, ein junger Mann aus Dülmen, sagte bei der Vernehmung, die Frau habe auf der Straße gelegen. Er habe nicht mehr ausweichen können.

Frau wurde lebensgefährlich verletzt

Das Unfallopfer wurde lebensgefährlich verletzt. Mit zahlreichen Knochenbrüchen und inneren Blutungen kam die Frau auf die Intensivstation. Als Folge des Unfalls erlitt sie zudem einen Schlaganfall.

Gesund geworden ist sie nicht mehr. Laut Staatsanwaltschaft ist sie heute halbseitig gelähmt.

Unfallopfer aus der Ukraine geflohen

Warum liegt eine junge Frau mitten in der Nacht an einer Autobahnabfahrt auf der Straße? Wie ist sie dorthin gekommen? Was ist vorher geschehen? Monatelang bleiben diese Fragen ohne Antwort. Die 37-Jährige ist so schwer verletzt, dass sie nicht vernommen werden kann.

Sie stammt aus der Ukraine, ist im Herbst 2022 nach Deutschland geflohen und lebt in Essen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte sie mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Mehr wissen die Ermittler lange Zeit nicht.

Weggefahren statt zu helfen

Mehrmals wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit: Wer hat in der Nacht an der Unfallstelle etwas gesehen? Und dann melden sich tatsächlich Zeugen. Ihnen ist an der Autobahnabfahrt ein Pkw aufgefallen, der vor dem Unfall auf dem Seitenstreifen stand. Sie berichten von einem Mann, der vor dem Fahrzeug gestanden habe, und einer Frau, die im Auto saß.

Nach akribischen Ermittlungen gelingt es der Polizei, das Auto, den Fahrer und einen Beifahrer zu ermitteln. Zwei erheblich vorbestrafte Männer, sie hatten offenbar vor dem Unfall gemeinsam mit der 37-Jährigen Frau in Münster gefeiert. Dann waren sie auf dem Rückweg ins Ruhrgebiet. Laut Anklage soll es im Auto Streit gegeben haben.

Angeklagte schauen beim Unfall zu

Deshalb sollen die beiden Männer die betrunkene Mitfahrerin in Haltern-Lavesum auf die Straße gesetzt haben. Als sie kurz darauf überrollt wurde, seien sie noch in der Nähe gewesen und hätten alles beobachtet. Doch statt zu helfen oder Hilfe zu rufen, seien sie einfach weggefahren. Die Staatsanwaltschaft wertet das als versuchten Mord durch Unterlassen.

Für den Prozess hat das Essener Landgericht fünf Verhandlungstage bis Mitte Juni angesetzt. Sollten die Vorwürfe bewiesen werden, drohen beiden Angeklagten lange Haftstrafen.

Unsere Quellen: