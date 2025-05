Am 17. Mai soll die rechtsextremistische AfD im Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln-Mülheim tagen. Dabei hatte die Stadt Köln hatte im Dezember eine Extremismusklausel veröffentlicht. Darin wurde beschlossen, dass extremistische, rassistische und antisemitische Gruppen keine öffentlichen Einrichtungen der Stadt mehr anmieten dürfen.

Eltern wollen Schulräume schützen

Die Initiativen GyNeSa gegen Rechts und AFD-VERBOT JETZT Köln haben mit der Unterstützung von mehreren anderen Initiativen deshalb in einen offenen Brief an Oberbürgermeisterin Henriette Reker gefordert, die Veranstaltung zu stoppen und sich an die Extremismusklausel zu halten. Seit letzter Woche wurde am Berufskolleg in Mülheim die Regenbogenfahne gehisst. Auch Aufkleber und Graffiti machen klar, was einige von der AfD halten.

Silvia Rick hat zwei Kinder, in deren Schule schon die AfD getagt hat.

Silvia Rick (GyNeSa gegen Rechts) engagiert sich mit anderen Eltern für ein Verbot der AfD in öffentlichen Einrichtungen. Sie hat zwei Kinder, in deren Schulen schon AfD-Veranstaltungen stattgefunden haben und will, dass die Stadt und die Bürgermeisterin endlich klare Kante zeigen: " Das ist keine gewöhnliche Partei-Veranstaltung. Es hat immer hinterher Konsequenzen für die Schulgemeinschaft. "

Stadt prüft Vermietung

Die Stadt Köln bestätigte dem WDR , dass das weitere Vorgehen bei der Vermietung städtischer Räumlichkeiten jetzt geprüft werden. Extremistisches Handeln werde bereits in den Mietverträgen verboten. Die Kölner AfD sagt, dass träfe bei ihren Veranstaltungen ohnehin nicht zu.

AfD besteht auf demokratische Rechte

Die Partei besteht auf ihre demokratischen Rechte. Christer Cremer aus dem Kreisvorstand der Partei sagt, die Partei bräuchte die Räume für die rund 300 Mitglieder in Köln, um Kandidaten für den Stadtrat oder Parteivorstände wählen zu können. Man käme nur den Forderungen des Parteiengesetzes nach.

Die Aktivisten wiederum finden, AfD-Veranstaltungen in Schulen seien keine normalen Parteiveranstaltungen. Es gäbe Versuche der AFD , Schulleitungen, Lehrer und Eltern einzuschüchtern.

