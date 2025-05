Nun ist klar, dass Münster mit einem weiteren Sieg zweitklassig bleibt. Der Club startet von einem Nichtabstiegsplatz aus in die letzte Arbeitswoche vor einem Pflichtspiel in dieser Spielzeit. Direkt absteigen kann Münster nach der Niederlage Ulms in Hamburg schon jetzt nicht mehr. Worst-Case-Szenario ist der Absturz auf den Relegationsplatz, den derzeit Eintracht Braunschweig einnimmt.

Münster könnte auch ein Remis und sogar eine Niederlage reichen

Die Preußen verfügen im Tabellenkeller über das mit Abstand beste Torverhältnis (-3). Die punktgleichen Braunschweiger stehen um 20 Tore schlechter da, was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass sie am Ende mindestens einen Punkte mehr als die Münsteraner haben müssen. Greuther Fürth hat als Tabellen-14. genau diesen einen Punkt mehr als Münster, aber auch eine deutlich schlechtere Tordifferenz (-15). Die Preußen könnten im Saisonfinale sogar noch Schalke (-9) auf Rang 13 abfangen.

Das dürfte in Münster aber kaum jemanden interessieren. Was zählt, ist der Klassenerhalt. Der ist am kommenden Sonntag sicher, wenn:



Münster beim bereits abgestiegenen SSV Ulm gewinnt

Braunschweig zu Hause gegen Nürnberg verliert

Münster unentschieden spielt und Fürth beim HSV verliert

Münster und Braunschweig unentschieden spielen

Die Ausgangslage ist also ganz gut, weshalb der Verein trotz der Abstiegsgefahr mit den Rängen 13 und 14 in der Abschlusstabelle liebäugelt. Beide Ränge würden bedeuten, dass Münster in der kommenden Saison bei der Auslosung für den DFB-Pokal im Profi- und nicht im Amateur-Topf landet, was ab Platz 15 der Fall wäre. Vermeintlich leichtere Gegner erhöhen im Pokal die Chance auf weitere Einnahmen, und die können die Preußen gut gebrauchen, um sich über ihr Aufstiegsjahr hinaus in der 2. Liga festzusetzen, wenn ihnen der Klassenerhalt am kommenden Sonntag gelingt.