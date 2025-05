Die exklusiven Schwimmzeiten sind in der Region ein einmaliges Angebot: Rund 20 trans Personen kommen dafür regelmäßig in die Aachener Elisabethhalle manche von ihnen sogar aus dem Heinsberger, Dürener oder Kölner Raum. Tendenz steigend, sagt Johannes Gather aus dem Vorstand von Rainbow Sports Aachen e. V.. Der queere Sportverein organisiert das Angebot seit Ende August letzten Jahres – und hat damit offenbar einen Nerv getroffen.

Einfach schwimmen – ohne diskriminiert oder angestarrt zu werden

Denn das Angebot füllt eine Lücke: Viele der trans Personen aus dem Verein gehen nicht gerne im öffentlichen Raum schwimmen – zum Beispiel, weil sie schon mal Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht haben oder weil sie sich in ihrem Körper und wegen blöder Blicke nicht wohlfühlen.

Ganz anders läuft es beim Schwimmangebot des Vereins: Die Aachener Elisabethhalle ist zu diesen Zeiten exklusiv für den Verein reserviert und wird auf diese Weise zu einem sogenannten "Safe Space“ – einem geschützten Raum, in dem die Vereinsmitglieder ganz ohne Sorge vor Diskriminierung dem Schwimmsport nachgehen können – egal ob sie an ihrer Technik feilen, für einen Wettkampf trainieren oder einfach nur ein paar Bahnen ziehen wollen. Das städtische Hallenbad im Jugendstil sei dafür besonders geeignet, " weil es am Becken keine Fenster nach draußen gibt und man dadurch vor Blicken geschützt ist “, sagt Johannes Gather.

Das Schwimmtraining exklusiv für trans Menschen findet immer am ersten Donnerstag im Monat für je eine Stunde statt. Jeden dritten Donnerstag im Monat können trans Personen zusätzlich noch eine Vertrauensperson oder ihren Partner mitbringen, sofern diese im Verein sind. Und die anderen Donnerstags-Termine sind dann offen für alle Vereinsangehörigen.

Crowdfunding übertrifft alle Erwartungen

Das alles kostet. Der Verein möchte den Vereinsbeitrag möglichst gering halten, damit auch Menschen mit wenig Einkommen dabei sein können. Deshalb hat er vor kurzem ein Crowdfunding-Projekt gestartet: 900 Euro wollte Rainbow Sports so zur Finanzierung seines Schwimmangebots für trans Menschen zusammenbekommen. Das Crowdfunding lief über die Plattform der Aachener Bank, die dort eingehende Spenden für gemeinnützige regionale Projekte ebenfalls noch einmal bezuschusst.