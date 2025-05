Technische Hochschule eröffnet Ladenlokal für Bürger in Lemgo

"Anno 1578“ heißt die neue Außenstelle der Hochschule in Lemgo – benannt nach dem Baujahr des Gebäudes, in dem sie untergebracht ist. Hier werden in den nächsten Monaten regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen einen Platz finden, die Wissenschaft auf verständliche Weise vermitteln.

Raus aus dem Elfenbeinturm

Hierdurch wolle man die Distanz zwischen der Hochschule und der Stadt verringern, erklärt Professor Josef Löffl von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe: " Unser Campus liegt dafür einfach zu weit außerhalb. Die Menschen kommen nur zu uns, wenn sie auf dem Weg zum benachbarten Handball-Stadion sind. “

Das Ladenlokal ist Teil einer Initiative von Bund und Ländern, die deutschlandweit verschiedene Wege probieren soll, um Hochschulen besser in ihren Regionen zu verankern. Ähnliche Projekte wurden bereits an anderen Standorten ausprobiert, so etwa in Höxter, aber auch an der Fachhochschule Südwestfalen oder an der Universität Kassel.

Mehr Anschluss an die Anliegen der Menschen

Der Austausch findet in den Räumen des Ladenlokals statt

Den Auftakt macht in Lemgo ab Juni eine Ausstellung, bei der die ersten Entwicklungsschritte bei Videospielen nachgezeichnet werden. Besucherinnen und Besucher können alte Spiele und Konsolen ausprobieren. Weitere Ausstellungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Zentral gelegen in der Fußgängerzone, in direkter Nähe zum historischen Marktplatz, sollen in dem Ladenlokal jedoch vor allem die Lemgoer selbst zu Wort kommen. Das "Anno 1578“ ist als Ort gedacht, zu dem Menschen kommen können, um sich über die Dinge auszutauschen, die ihnen am Herzen liegen.

Studentisches Leben in die Innenstadt holen

Und auch für internationale Studierende soll der neue Standort ein Anlaufpunkt werden. Im Gebäude entstehen dafür auch gemeinsame Arbeitsorte sowie eine Studenten-WG. " Wir wünschen uns, dass dadurch auch mehr studentisches Leben in der Innenstadt zu sehen sein wird “, so Josef Löffl.

