Nach Hackerangriff: Betroffene Städte wohl bald wieder online

Die Blockade dieser Homepages hat erhebliche Folgen für die Bürger. Reguläre Pässe können in den Stadt- und Kreisverwaltungen nicht ausgestellt werden, auch keine Führerscheine, Sterbeurkunden, Aufenthaltsgenehmigungen oder Arbeitserlaubnisse.

IT-Fachleute im Krisenmodus

Volker Rombach ist deshalb im Krisenmodus. Er ist der Service-Leiter der Südwestfalen IT (SIT) seit dem 30. Oktober. In jener Nacht merkten seine Kollegen, dass plötzlich Daten auf ihren Servern verschlüsselt wurden. Um halb zwei Uhr nachts klingelte bei ihm das Telefon.

170 IT-Fachleute kümmern sich um die Wiederherstellung der Homepages

" Wenn Sie mitten in der Nacht aus dem Tiefschlaf geweckt werden und dann hören, dass sie gehackt wurden, dann sind sie sofort hellwach ", erinnert er sich an jenen Moment. Klar, gehackt werden, mit diesem Risiko muss man leben, absolute Sicherheit gibt es nicht. Das weiß man. Theoretisch. " Und doch war es erstmal ein Schock ", sagt Rombach.

Systeme sollen bald wieder laufen

Nachdem alle Systeme vom Netz genommen wurden, arbeite man jetzt daran, die Programme für die Kommunen wieder ans Laufen zu bekommen. 170 Mitarbeitende sind hier und an vielen weiteren Arbeitsplätzen in mehreren Schichten im Einsatz. Und gehen, wie Volker Rombach, oft bis an ihre Grenzen, arbeiten bis zur Erschöpfung.

Kam der Angriff über die Hardware?

"Ich fang‘ in der Regel um 6:30 Uhr an, gehe meist nicht vor 20 Uhr hier raus", sagt er. Nicht selten wird es viel später. Seit fünf Wochen ist Krise der Regelfall. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was auf dem Spiel steht. Mehr als 70 Kommunen, vor allem in Südwestfalen, sind von dem Hack betroffen.

Provisorische Lösungen laufen schon

Doch mittlerweile haben sich die Stadt- und Kreisverwaltungen provisorische Lösungen überlegt, um zumindest für eine gewisse Zeit Dokumente ausstellen zu können. Bei den Zulassungen von Autos kooperieren die südwestfälischen Kreise mit Nachbarkreisen, die nicht betroffen sind. Und um Auszahlungen für Sozialleistungen oder Elterngeld anweisen zu können, fahren Mitarbeitende auch schon mal in andere, nicht betroffene Städte, um dort zu arbeiten.