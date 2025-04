NRW-Raumfahrtgipfel in Köln • Das Land NRW veranstaltet heute einen Raumfahrtgipfel beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR ) in Köln. NRW will sich als Land der Raumfahrt positionieren und am Wachstum der Raumfahrtbranche teilhaben. Schon heute ist NRW wichtig für alle Fragen rund um das Weltall: In Köln hat das DLR seinen Hauptsitz - und die Europäische Weltraumorganisation ESA einen Standort. Insgesamt sind in NRW fast 4.500 Menschen in der Luft- und Raumfahrtindustrie beschäftigt, der Umsatz liegt bei 1,3 Milliarden Euro. Neuer NRW-Raumfahrtbotschafter wird übrigens Reinhold Ewald. Der Mönchengladbacher ist einer von dreizehn Deutschen, die bisher im Weltraum waren.

Nach den tödlichen Schüssen: Spurensuche in Uppsala

Drei Tote nach Schüssen in Uppsala • Ein Angreifer hat in der schwedischen Stadt Uppsala drei Menschen erschossen. Die Tat ereignete sich am Abend in einem Friseursalon in der rund 60 Kilometer nördlich von Stockholm gelegenen Stadt. Der maskierte Täter konnte fliehen. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, ob die Tat im Zusammenhang mit dem seit Jahren andauernden Bandenkrieg im Drogenmilieu steht. Laut dem Fernsehsender SVT war eines der Opfer ein Verdächtiger im Fall eines geplanten Angriffs auf das Familienmitglied eines Bandenchefs.

Umgekippter Schwertransporter auf der A4 bei Köln-Eifeltor

Umgekippter Schwertransporter blockiert A4 • Nach einem Lkw-Unfall sind auf der A4 bei Köln-Eifeltor zwei Fahrstreifen in Richtung Aachen gesperrt. Ein Schwertransporter ist in einer Baustelle umgekippt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall laut Polizei unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Bergungsarbeiten bis in den Berufsverkehr andauern. Erst vor wenigen Tagen war in der Baustelle auf der A4 schon einmal ein Lastwagen umgekippt.

Beschädigtes Fenster am ICE

ICE bei Gütersloh mit Steinen beworfen • In der Nacht sind an einem ICE von Basel nach Hannover in Höhe Gütersloh mehrere Scheiben beschädigt worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Zug mit Schottersteinen beworfen. Verletzt wurde niemand. Der ICE fuhr nach kurzem Halt in Gütersloh zunächst weiter. In Bielefeld wurde der Zug nach Begutachtung durch die Bundespolizei geräumt, um eine weitere Gefährdung der Reisenden durch die gesplitterten Fenster auszuschließen. Laut einer Bahnsprecherin wurden rund 50 Fahrgäste mit Bussen weiter in Richtung Hannover gefahren. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Neues Namensrecht erlaubt mehr Freiheiten bei Doppelnamen • Morgen tritt ein neues Namensrecht in Kraft. Künftig sollen etwa beide Ehepartner denselben Doppelnamen führen können. Der berühmte Bindestrich kann weggelassen werden. Auch wer bereits verheiratet ist und einen gemeinsamen Ehenamen führt, kann diesen ab Mai einmalig ändern. Kinder können ebenfalls einen Doppelnamen bekommen, selbst wenn die Eltern nicht verheiratet sind. Einen Überblick zu den wichtigsten Neuerungen gibt es unter diesem Link: