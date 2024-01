Illegale Greifvogelfalle bei Preußisch Oldendorf entdeckt

Die Falle in einem Waldstück in Preußisch Oldendorf ähnelt einer Voliere, besteht vor allem aus Maschendrahtzaun und ist etwa zwei mal vier Meter groß. Vogelschützer vom Bonner Verein "Komitee gegen den Vogelmord" hatten die Polizei in Minden-Lübbecke informiert. Der Verein hatte zuvor anonyme Hinweise erhalten und die Stelle besichtigt.

Mit einem toten Huhn und Schlachtabfällen hätten unbekannte Täter versucht, zum Beispiel Bussarde und Habichte in die Falle zu locken. Dem Verein zufolge könnte die Falle dort schon seit Jahren gestanden haben. Sie ist teilweise mit Moos bedeckt und an einigen Stellen verrostet.

Wie die Falle funktioniert

Konkret handelt es sich um eine sogenannte Massen- bzw. Leiterfalle. Um an das Futter zu kommen, können die Greifvögel von oben zwar hineinhüpfen. Versuchen sie mit dann ausgebreiteten Flügeln aber zu entfliehen, versperren ihnen die Leitersprossen den Flugweg.

"Als Täter treten neben Tauben- und Geflügelhaltern auch immer wieder Jäger in Erscheinung, die Greifvögel als 'Schädlinge' und Konkurrenten betrachten" , schreibt der Vogelschutz-Verein in einer Mitteilung. In der Nähe der Anlage befinden sich laut Verein auch ein Hochsitz, eine frisch befüllte Fasanenfütterung und zwei aktive Fuchsfallen.

Polizei beschlagnahmt Wildkamera

Die Polizei hat die Greifvogelfalle jetzt unbrauchbar gemacht, eine Wildkamera inklusive Sender sichergestellt und eine Anzeige geschrieben. Wer Wildvögel in dieser Weise jagt, verstößt gegen das Bundesnaturschutzgesetz.