Nach Vandalismus in Grundschule: Schuljahr kann kommen

Die Schülerinnen und Schüler der Glückaufschule in Siegen können passend zum neuen Schuljahr endlich wieder in ihren eigenen Räumlichkeiten unterrichtet werden. Das war seit Anfang Juni nicht möglich. Damals wurde die Schule Opfer von Vandalismus.

Laut Polizei sind am 8. Juni drei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren über eine Feuertreppe in die Grundschule eingedrungen. Gestohlen haben sie nichts, dafür aber die Schule komplett verwüstet. In jedem Raum entstand ein großer Schaden

Schulleiterin Anna Withake

Für Schulleiterin Anna Withake ist die Tat heute noch unfassbar: "Also dieser Schock, den ich in der Nacht erlitten habe, als ich hier in die Räume ging, der sitzt noch tiefer in mir als ich bisher dachte. Es ist nicht leicht, das zu vergessen. Ich hoffe, dass irgendwann, wenn alles fertig ist, ich dann auch endlich durchatmen kann. Aber wir sind auf einem guten Weg und das ist unser Motto - wir gucken nach vorne."

Die Sanierung ist ein Mammutprojek

Seit Wochen sind Handwerker, aber auch viele ehrenamtliche Helfer täglich vor Ort, um die Schäden zu beheben. Ein Mammutprojekt – von Seiten der Stadt Siegen gibt es nun auch aktuelle Informationen zu der Schadenshöhe.

"Wir sprechen über einen Gesamtschaden von circa 130.000 Euro. Davon entfallen ungefähr 80.000 Euro auf das ganze Technische. Das heißt neue Böden, neue Türen, neue Schließanlage und so weiter. Und circa 50.000 Euro entfallen auf das Interieur wie technische Geräte, Smartboards, Möbel und dergleichen “, so Stadtbaurat Henrik Schumann.

Täter sind schuldunfähig

Verwüstetes Klassenzimmer

Auch wenn die mutmaßlichen Täter aufgrund ihres Alters strafrechtlich als schuldunfähig gelten, wollen die Stadt und die Schule den entstandenen Schaden nicht einfach so hinnehmen. "Gemeinsam mit der Versicherung versuchen wir, diesen Schaden geltend zu machen gegenüber denjenigen, die den Schaden verursacht haben und die auch ermittelt wurden, " so Henrik Schumann.

Dazu muss nun geprüft werden, inwieweit die Eltern der Täter in die Pflicht genommen werden können.

Das Glücks-Team freut sich aufs neue Jahr

Anna Withake und ihr Team hoffen, das Erlebte bald vergessen zu können – und endlich wieder normalen Schulalltag zu erleben.

"Wir freuen uns auf die neuen Einser. Wir haben eine schöne Einschulungsfeier vorbereitet. Unser Glücks-Team arbeitet überall an allen Ecken und Kanten, so dass wir am Mittwoch mit dem regulären Unterricht starten und am Donnerstag unsere neuen Einser begrüßen können."

