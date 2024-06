Vandalismus an Glückaufschule in Siegen-Weidenau

Schulleiterin Anna Withake blickt sorgenvoll auf die Tür zu einem der Klassenräume im ersten Stock. Ein Loch in der Größe eines dicken Medizinballes klafft im unteren Drittel. " Wie kann ein Mensch so wütend und Gewaltbereit sein? “, fragt sie. Die Frage scheint berechtigt. Denn den Tätern ging es offensichtlich nicht darum Beute zu machen, sondern vor allem um Zerstörung.

Sachschaden über 100.000 Euro

Die Stadt schätzt allein den Wasserschaden auf mehr als 100.000 Euro.

Etwa ein Dutzend Tablets haben sie gefunden. Statt die Beute zu stehlen, wurden sie dazu verwendet, die Waschbecken in den Klassenräumen zu verstopfen. Anschließend wurden die Wasserhähne aufgedreht. " Ein Vater von einem unserer Schüler rief mich an “, erzählt Anna Withake, " der hat beim Spazierengehen in der Nähe der Schule gesehen, dass Wasser ins Foyer läuft .“ Die Stadt schätzt allein den Wasserschaden auf mehr als 100.000 Euro. Und dabei ist es nicht geblieben. Mehrere Scheiben wurden eingeschlagen, in jedem Stockwerk wurden Whiteboards zerschlagen und im Sekretariat mit Farbe herumgesprüht. „ Wir sind einfach fix und fertig “, so Anna Withake.

Polizei fehlt Erklärung

Noch sind die Hintergründe der Tat ungeklärt.

Was wollten die Täter? Da kann auch Stefan Pusch von der Polizei Siegen-Wittgenstein nur mutmaßen. Ob es hier einen Rachefeldzug gegen die Schule gibt, ist völlig unklar, sagt er. „ Das ist reine Spekulation .“ Dann deutet er aber noch an, dass die Polizei eventuell doch eine Spur hat. Es gibt also noch Hoffnung.

Umliegende Schulen haben der Glückaufschule bereits Klassenräume zur vorübergehenden Nutzung angeboten. Denn die Sanierung wird noch bis zu den Sommerferien dauern. Heute wurden die Kinder im Distanzunterricht betreut.