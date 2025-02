Arminia meldet sich im Aufstiegsrennen zurück

Grodowski mit erstem Saisontor

Dickson Abiama hatte nach nicht einmal 60 Sekunden den ersten Abschluss auf dem Fuß. Der Schuss war jedoch kein Problem für DSC-Torwart Jonas Kersken. Anschließend neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Nach einer Viertelstunde meldete sich Bielefeld erstmals mit einem Abschluss auf das Tor an: Ein Kopfball von Joel Felix war aber harmlos.

Die Partie blieb weiterhin unspektakulär. Wenn sich Chancen ergaben, hatte sie zumeist 1860 München. Abiama zielte erneut nicht genau genug (30.). Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel jubelte der Gast aus Bielefeld: Uldrikis setzte den gestarteten Grodowski traunhaft ein, der über 1860-Torwart Marco Hiller zu seinem ersten Tor im DSC-Dress ins Netz lupfte. Danach kontrollierte der DSC die Partie bis zur Pause, ohne sich große Chancen zu erspielen.

DSC entscheidet die Partie in der Schlussphase

Die zweite Hälfte begann mit aktiven "Löwen", die um den schnellen Ausgleich bemüht waren. Bielefeld verteidigte die Bemühungen souverän weg. Stattdessen prüfte Christopher Lannert Hiller im Münchner Tor aus der Distanz (55.). Doch der DSC war, abgesehen von Lannerts Schuss, nun deutlich zu passiv und ließ 1860 immer besser in die Partie kommen. Abiama schoss nur kanpp rechts daneben (64.), weitere Schussversuche von Marlon Frey und Jesper Verlaat wurden abgeblockt.

In der Schlussphase lief es dann bitter für die Münchner: Als die Gastgeber durch eine Verletzung von Anderson Lucoqui in Unterzahl agierten, fiel ausgerechnet über dessen Seite das zweite Gegentor. Der fehlende Verteidiger fehlte auf seiner Seite, niemand übernahm für ihn und so brauchte es nur einen Querpass vom eingewechselten Lukas Kunze in den Lauf un Uldrikis, damit dieser frei vor Hiller zur Entscheidung einschieben konnte. Alle Bemühungen der "Löwen" blieben in Folge umsonst - stattdessen stellte Kania per Konter den Endstand her.