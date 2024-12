" Ich wollte gerne ein bisschen mehr tun, als nur wählen zu gehen. Es gibt immer mehr Autokratien in der Welt und da war es mir wichtig, mich für die Demokratie in Deutschland einzusetzen ." Seit Janka Kroner 18 Jahre alt ist, engagiert sie sich als Wahlhelferin.

Ihre erste Wahl als Wahlhelferin war gleichzeitig auch die erste, bei der sie stimmberechtigt war: " Mich hat interessiert, wie so eine Wahl überhaupt abläuft und was passiert, nachdem ich das Kreuz gesetzt habe. " Danach ist sie dabei geblieben, weil es ihr Spaß gemacht hat und wegen des Gefühls nach dem Einsatz.

Ich komme abends immer etwas beflügelt aus dem Wahllokal, weil man für die Gesellschaft eine gute Tat getan hat. Janka Kroner, freiwillige Wahlhelferin

Motivation ist die Demokratie zu schützen

Insgesamt drei Wahlen hat sie schon begleitet: Eine Europawahl, eine Bundestagswahl und eine Bürgermeisterwahl. " In den letzten Jahren, wo es weltpolitisch auch schwieriger wurde, merkt man, dass so freie Wahlen auch keine Selbstverständlichkeit sind und ich möchte daher einen Beitrag dazu leisten, dass wir in Deutschland noch weiter so wählen können ."

Als Beisitzerin hat sie verschiedene Aufgaben bei einer Wahl: Sie kontrolliert zum Beispiel die Identität der Wählerinnen und Wähler und, ob sie im richtigen Wahllokal sind. Aber auch, dass die Wahlkabinen nicht beschmiert werden und immer genug Stifte da sind, gehört zu den Aufgaben.

Der spannendste Teil kommt nach der Wahl

Für Janka beginnt der spannendste Teil an einem Wahltag, wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen - dann geht es an die Auszählung: " Das ist doch total interessant zu sehen, wie in dem Kreis oder der Stadt, in der man selbst aufgewachsen ist, gewählt wird und wie da politisch so die Stimmung ist und dann mitzufiebern, wie die Wahl ausgeht. "

Unter den Wahllokalen gibt es auch immer einen kleinen Wettkampf, erzählt Janka. Und zwar darum, wer als erstes seine ganzen Stimmen ausgezählt und wer die höchste Wahlbeteiligung hat: " Wir haben natürlich keinen Einfluss darauf, wie viele Menschen wählen, aber man ist doch etwas stolz, wenn sein Bezirk fleißig gewählt hat ."

Für freiwillige Wahlhelfende gibt es ein sogenanntes Erfrischungsgeld. In Schloß Holte-Stukenbrock sind das 60 Euro. Viel wichtiger ist Janka Kroner aber, einen Teil zur Demokratie beizutragen.

