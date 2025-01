Die Bochumer werden sich am Samstag mit einem Sieg beim FSV Mainz noch nicht auf den Relegationsplatz vorschieben können. Das DFB -Sportgericht hat das 1:1 des VfL bei Union Berlin am 14. Spieltag zwar als Bochumer Sieg gewertet, doch die Berliner gehen in die Berufung, sodass es bis zu einer endgültigen Entscheidung bei sechs Punkten bleibt.

Rückblick: VfL-Torhüter Patrick Drewes war am 14. Dezember im Kellerduell kurz vor dem Abpfiff von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden. Der 31-Jährige wurde anschließend vom Platz geführt. Die Partie wurde nach rund 30 Minuten Unterbrechung ohne Drewes und mit einem Feldspieler im Bochumer Tor fortgesetzt, das Ergebnis mit einem "Nichtangriffspakt" ins Ziel gebracht. Drewes wurde anschließend in einem Krankenhaus untersucht, ein Test auf Gehirnerschütterung verlief unauffällig.

Union Präsident bezeichnet DFB-Urteil als "Skandal"

Bevor der VfL dies mitteilte, hatte der Bochumer Geschäftsführer Ilja Kaenzig bereits angekündigt, dass man gegen die Wertung des 1:1 in Berlin Protest einlegen werden, weil man das Spiel aus Sicht des Vereins hätte abbrechen müssen. Diese Einschätzung teilte das DFB-Sportgericht am Donnerstag. Der Vorsitzende Richter sah es als erwiesen an, dass Drewes in seiner " Spielfähigkeit eingeschränkt " war.

Wir sind glücklich, dass unsere Argumente vollumfänglich gehört wurden. Der Fußball ist trotzdem der Verlierer, wenn solche Dinge passieren. VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig