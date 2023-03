Frühstart in die Freibadsaison in Oelde-Stromberg

25 Grad im Becken

Das Freibad Gaßbachtal in Oelde-Stromberg hat schon oft böse Anrufe und Mails erhalten. " Was macht ihr da bloß? So eine Energieverschwendung! " Doch dem ist nicht so. " Wir profitieren von der Biogasanlage in der Nachbarschaft ", erklärt Hans Ulrich Remfert vom Förderverein Gaßbachtal Stromberg, der das Freibad bürgerschaftlich betreibt. " Die Biogasanlage erzeugt Überschusswärme und die dürfen wir nutzen, um das Wasser im Becken zu beheizen. " Beim Saisonstart am Samstag lag die Wassertemperatur bei 25 Grad. Bis zu 28 Grad seien möglich, sagt Remfert. " Bei frostigen Außentemperaturen und eisigem Wind geht natürlich auch Wärme wieder verloren. "