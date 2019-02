Zum ersten Mal seit 2012 waren es mehr als eine Million Fluggäste. Rund ein Viertel davon waren der Germania zu verdanken. Und die wollte ihr Engagement in diesem Jahr weiter ausbauen und ein weiteres Flugzeug am FMO stationieren.

Auswirkungen sollen begrenzt werden

Flughafen-Chef Rainer Schwarz hofft auf Ersatz

Die Folgen der Germania-Insolvenz lassen sich derzeit nicht absehen. Flughafen-Chef Rainer Schwarz will die Auswirkungen in Grenzen halten und "die Kontakte zu den Reiseveranstaltern intensivieren, um zu sehen, dass das touristische Programm am FMO abgesichert wird." Für Februar und März rechnet er nicht mit Ersatz, wichtig wäre der aber für den Sommerflugplan.

Der Insolvenzantrag weckt in Münster ungute Erinnerungen an die Fluggesellschaft Air Berlin. Die war früher die wichtigste Stütze des Flughafens. Als Air Berlin ins Trudeln geriet, sorgte das auch am FMO für einen lang anhaltenden Abwärtstrend.

Stand: 05.02.2019, 11:27