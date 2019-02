Alternativ bestehe die Möglichkeit, Fluggesellschaften dazu zu verpflichten, beim Ticketverkauf eine Versicherung für den Ticketpreis und die Rückbeförderung mit anzubieten. " Dadurch wird beim Verbraucher ein Risikobewusstsein geweckt und zugleich eine Lösung auf freiwilliger Basis geschaffen ", so der Verkehrsclub.

Die Airline mit Sitz in Berlin beförderte nach eigenen Angaben jährlich vier Millionen Passagiere und flog mehr als 60 Ziele an. In NRW waren das die Flughäfen Münster/Osnabrück und Düsseldorf.

afp, dpa | Stand: 05.02.2019, 12:09