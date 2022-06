Gestohlene Kennzeichen

Laut Erkenntnissen der Ermittlungskommission soll der 22-Jährige die Fahrzeuge von Deutschland aus in die Niederlande gebracht haben. Dort hat er sie an verschiedene Täter übergeben. Diese reisten dann wieder nach Deutschland ein. Kurz vor der eigentlichen Sprengung montierten sie gestohlene Kennzeichen an die Sportwagen und fuhren dann zu den verschiedenen Geldautomaten.

Selbst an Raubzügen beteiligt

Beide Männer sollen an den Raubzügen auch selbst beteiligt gewesen sein: Der 22-Jährige an acht, der 36-Jährige an sechs Sprengungen, unter anderem in Ibbenbüren, aber auch in OWL und am Niederrhein. In den meisten Fällen sollen sie Beute gemacht haben. Die Schadenssumme der bekanntgewordenen Taten, an denen die zwei Männer beteiligt gewesen sein sollen, liegt bei mehr als 800.000 Euro. Insgesamt entstand ein Schaden von bisher mehr als einer Million Euro.