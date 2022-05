Münster: Geldautomat in Tankstelle gesprengt

Gegen 1 Uhr 20 hörten Anwohner einen lauten Knall. Der kam von der Tankstelle nebenan. Die Polizei vermutet zwei, vielleicht auch drei Täter. Sie hatten sich Zugang zu der nachts geschlossenen Tankstelle verschafft und hier offenbar mehrere Sprengsätze deponiert. Einer davon war nicht explodiert. Den fanden Polizeikräfte am frühen Mittwochmorgen bei ihren Ermittlungen am Tatort. Bei der Explosion wurde niemand verletzt.

Fluchtfahrzeug bei Ascheberg entdeckt

Von den Tätern fehlt im Moment noch jede Spur. Aber ihr Auto, ein dunkler Audi A 5 mit Borkener Kennzeichen wurde am frühen Morgen knapp 30 Kilometer vom Tatort entfernt, auf der Bundesstraße 58 an der Auffahrt zur Autobahn 1 bei Ascheberg im Kreis Coesfeld sichergestellt. Die Besatzung eines Rettungswagens hatte es hier entdeckt. Es stand verlassen am Straßenrand. Die Rettungssanitäter alarmierten die Polizei. Die konnte das Auto als Täterfahrzeug identifizieren.

Nach der Geldautomatensprengung: Ermittlungen an der Tankstelle

Denn dank einer Videokamera an der Tankstelle existieren Bilder von dem Auto. Außerdem habe ein Teil der Beute vor dem Auto auf der Straße gelegen, berichtete eine Polizeisprecherin.

Bundesstraße 58 und Auffahrt auf die A1 gesperrt

Wegen der polizeilichen Ermittlungen ist die Bundesstraße 58 rund um die Anschlussstelle bis in den Vormittag in beiden Richtungen gesperrt, ebenso die Auf- und Abfahrt der A1. Auch an der Tankstelle in Münster-Roxel laufen die Ermittlungen.