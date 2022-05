Mehr Sprengungen von Geldautomaten: Jetzt soll eine Soko helfen

Fünfköpfige Sonderkommission soll helfen

Das Land will nun versuchen, mehr Täter zu erwischen und Sprengungen schon im Vorfeld zu verhindern. NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) präsentierte dafür am Mittwoch - wenige Tage vor der Landtagswahl - eine bereits im April gegründete Sonderkommission seines Hauses. Die fünf Mitglieder würden sich anschauen, was bislang von Seiten der Polizei getan werde und gegebenenfalls neue Vorschläge für die Ermittlungsarbeit machen.

Mehr Fälle, andere Sprengungen