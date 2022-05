Razzia gegen Geldautomatensprenger in NRW und Niederlande

Die Razzia findet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zu Geldautomatensprengungen und der Beihilfe dazu statt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf stehen dabei zwei 43 und 19 Jahre alte Niederländer aus dem Raum Enschede im Fokus. Sie werden verdächtigt, "in mindestens 17 Fällen ein hochmotorisiertes Fahrzeug der Luxusklasse in Kenntnis der späteren Verwendung an verschiedene niederländische Tätergruppierungen zur Begehung von Geldautomatensprengungen in Deutschland vermietet zu haben" .

Die Sprengungen wurden in Senden, Gelsenkirchen, Dortmund, Löhne, Bad Oeynhausen, Arnsberg, Wesel (Nordrhein-Westfalen), Rinteln, Ihlow, Hann, Münden, Itterbeck (Niedersachsen), Dierdorf, Montabaur, Trier (Rheinland-Pfalz), Homburg (Saarland) und Gelnhausen (Hessen) verübt. Gesicherte Erkenntnisse zu den Tätern, die die 17 Geldautomaten gesprengt haben, liegen laut Staatsantwaltschaft noch nicht vor.

Es geht insgesamt um Beute und Sachschäden in Höhe von rund 3 Millionen Euro.