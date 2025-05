Zurück in Liga zwei - Arminia Bielefeld feiert Aufstieg "auf der Couch"

Pokalfinale in Berlin (24. Mai): " Wenn jemand gefragt hätte: 'Ansgar, was glaubst du, landen wir zuerst auf dem Mars oder zieht die Arminia zuerst in so ein Finale ein?' Dann hätte ich auf den Mars getippt ." Die Worte des Ex-Arminen Ansgar Brinkmann im sid-Interview sagen wohl alles. Als absolutes Sahnehäubchen auf den Aufstieg steht für den DSC zum Saisonende die Reise nach Berlin an. Sollte die Arminia auch noch den VfB Stuttgart besiegen, würde Bielefeld in der kommenden Saison als frischgebackener Zweitligist Europapokalteilnehmer. Egal, wie das Spiel ausgeht: Mitch Kniat und sein Team genießen durch den Finaleinzug jetzt schon Legendenstatus bei den Fans.