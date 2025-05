Der Aufstieg in die 2. Liga stand nach Ausrutschern der Konkurrenz bereits am Samstag fest, auf die ganz große Feier müssen die Fußballprofis von Arminia Bielefeld aber noch etwas warten - bis zum 25. Mai. Zu groß sind die Herausforderungen der kommenden beiden Wochen. Zunächst wäre da das Ziel, als Zweitliga-Meister aufzusteigen, und dann wartet am 24. Mai die Erfüllung des Traums vom ersten DFB -Pokalsieg in der Vereinsgeschichte auf die Arminen.

Arminia wird auf Anzeigetafel als "Aufsteiger" empfangen

Die Prioritäten sind dabei klar - vorrangig geht es in den beiden verbleibenden Drittliga-Partien gegen die Spielvereinigung Unterhaching und im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (17. Mai) darum, nach elf Pflichtspielen ohne Niederlage im Rhythmus zu bleiben, und gleichzeitig will Trainer Michél Kniat vermutlich personelle Ausfälle vermeiden. Das war am Sonntag die Ausgangslage vor dem Gastspiel in Unterhaching.