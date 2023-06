Die FDP als weitere Regierungspartei macht indes Druck: " Heute muss unbedingt eine Übereinkunft bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems gelingen ", sagte der FDP -Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Donnerstag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur, nachdem das Ministertreffen in Luxemburg begonnen hatte. Mehr Kontrolle und mehr Steuerung bei der Migration seien zwingend erforderlich, um die angespannte Lage in Europa aufzulösen.

Wie ist der Stand bei den Verhandlungen in Luxemburg?

Etliche EU -Staaten fordern Nachbesserungen an den auf dem Tisch liegenden Vorschlägen. Länder wie Österreich und die Niederlande machten in der Sitzung deutlich, dass ihnen ein Teil der vorgesehenen Regeln für einen effizienteren Kampf gegen illegale Migration nicht weit genug geht. Italiens Regierung erklärte, dass sie die geplanten Regelungen für mehr Solidarität noch für unzureichend hält und dass sie in manchen Bereichen mehr Flexibilität will. Die Asylreform ohne Unterstützung der Regierung in Rom auf den Weg zu bringen, gilt als wenig sinnvoll, da in dem Land derzeit die meisten Migranten ankommen und die EU darauf angewiesen ist, dass sich Italien an die neuen Regeln hält.