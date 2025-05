Teilhabe von Kindern und Jugendlichen: Große Unterschiede auch in NRW

In welcher Gegend man als Kind aufwächst - das ist nach einer neuen Untersuchung entscheidend für den weiteren Lebensweg. " Die Unterschiede sind teils gravierend ", erklärte Claudia Härterich vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung bei der Vorstellung einer Publikation zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Montag in Berlin.

Teilhabeatlas analysiert neun Indikatoren

Für den "Teilhabeatlas Kinder und Jugendliche" haben die Autoren Daten der 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland analysiert. Zu den untersuchten Indikatoren zählten neben Kinderarmut, Schulabbruchquote und Jugendarbeitslosigkeit auch Lebenserwartung, die Betreuungsquote von Vorschulkindern und die Erreichbarkeit von Bushaltestellen, Grundschulen und Kinderarztpraxen. Zudem floss in die Analyse ein, wie viele Ausbildungsplätze es gibt, wie hoch der Anteil der Bevölkerung unter 25 Jahren ist und wie viele Haushalte einen Internetanschluss mit Breitbandversorgung haben.

Aus diesen Faktoren berechneten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterschiedliche Cluster, an denen sich die Teilhabe in den Kreisen und kreisfreien Städten ablesen lässt. Dabei unterschieden sie auch, ob es sich um eher städtische oder eher ländliche Regionen handelt.

Lebenserwartung im Osten niedriger als im Süden

Bei der Analyse wurde deutlich, wie stark sich nicht nur einzelne Städte und Kreise sondern teilweise ganze Regionen unterscheiden. So ist die Lebenserwartung von Kindern und Jugendlichen in den wirtschaftsstarken Regionen Süddeutschlands besonders hoch. In den wirtschaftlich schwächeren Regionen im Osten haben Kinder und Jugendliche hingegen weniger gute Aussichten auf ein sehr langes Leben.