Falsche Polizisten festgenommen: Zwei Männer in U-Haft

Die Polizei Bielefeld ermittelte bereits seit 2022 verdeckt gegen die falschen Kollegen. Jetzt haben die Beamten zwei mutmaßliche Täter im Alter von 24 und 31 Jahren festgenommen. Die beiden Männer sind wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Bandenbetruges in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld mit.

Die Opfer wurden von der Türkei aus angerufen

Die Betrüger gingen den Angaben zufolge so vor: Von einem Callcenter in der Türkei aus wurden die meist älteren Opfer von angeblichen Polizisten angerufen. Ihnen wurde gesagt, dass sie Opfer eines Einbruchs werden könnten und ihre Wertsachen in Sicherheit bringen sollten.

Einige der Angerufenen übergaben daraufhin Bargeld, Schmuck und EC -Karten den falschen Polizisten oder hinterlegten Wertsachen an mit den Tätern vereinbarten Orten. Die beiden nun Festgenommenen haben laut Polizei entweder die Beute abgeholt oder hatten eine koordinierende Funktion in der Gruppe.

Wohnung durchsucht und Wertgegenstände entdeckt

Die Betrüger sollen unter anderem in Ostwestfalen-Lippe, im Münsterland und in Niedersachsen aktiv gewesen sein. Seit Mitte Februar habe die Polizei Wohnungen in Bielefeld, Detmold und im Kreis Gütersloh durchsucht und Beweismittel und Wertgegenstände beschlagnahmt, teilten die Ermittler mit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Beamte niemals telefonisch nach Vermögen fragen und keine Wertsachen abholen.