Attendorner rettet sich vor Einbrechern mit versteckter Nachricht

Der 66-Jährige Mann aus Attendorn im Sauerland ist am Sonntagnachmittag in seiner Wohnung überfallen worden. Nachdem zwei Männer an seiner Tür geschellt hatten, öffnete der Wohnungseigentümer. Er wurde sofort überwältigt, gefesselt und geknebelt. Über drei Stunden hinweg stellten die Täter immer wieder Geldforderungen - zwischenzeitlich durchsuchten sie mehrfach die Wohnung nach Geld oder Wertgegenständen.

Versteckter Hinweis an die Nachbarn

Dem Opfer gelang es jedoch nach einiger Zeit, seinen Nachbarn einen Hinweis zukommen zu lassen. Die gingen zunächst von einem medizinischen Notfall aus und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Als die Einsatzkräfte an dem Haus ankamen, gelang dem 66-Jährigen die Flucht aus seinem Haus.

Genauere Angaben zu der Art des Hinweises sowie zum genauen Ablauf der Flucht wollte die Staatsanwaltschaft Siegen nicht machen.

Verdächtige gefasst

Mithilfe eines Polizeihundes konnten die Polizei die beiden Verdächtigen, die sich noch im Inneren des Hauses befanden, stellen. Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Türken und seinen 17-jährigen Sohn. Beide sind wohnhaft in Olpe und befinden sich in einem Asylverfahren. Der 36-jährige Verdächtige ist in Untersuchungshaft genommen worden.

Opfer leicht verletzt

Das 66-jährige Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Laut Polizei werde er noch von einem Opferschutzbeauftragten der Kriminalpolizei Olpe betreut.