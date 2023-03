Bielefeld will Diamorphin-Praxis bauen

Einmal am Tag kommt Johannes in die Praxis am Drogenhilfezentrum und bekommt hier Polamidon. Das ist ein Ersatz für Straßenheroin, das oftmals mit Giftstoffen oder sogar Glassplittern gestreckt ist und nur schätzungsweise fünf bis acht Prozent Heroin enthält. Er ist dankbar für das Angebot. "Ansonsten müsste ich schauen, wo und wie ich auf der Straße was bekomme ", sagt der Bielefelder, der seit acht Jahren abhängig ist.

Investitionen in Millionenhöhe

Heroin auf Rezept – das hört sich für die allermeisten erstmal unverantwortlich und gefährlich an. Aber viele Experten sagen genau das Gegenteil. Bei einer kleinen Gruppe von Schwerstabhängigen könne Diamorphin, also synthetisches Heroin, beim Ausstieg helfen und ein normaleres Leben ermöglichen. Und deshalb wird es seit mehr als zehn Jahren in der Substitutionstherapie eingesetzt.

Künftig sollen Heroinabhängige aus Bielefeld im Drogenhilfezentrum mit Diamorphin versorgt werden. Weil die Sicherheitsauflagen aber sehr hoch sind und der Platz im bestehenden Gebäude nicht mehr ausreicht, planen Stadt und Drogenberatung gleich nebenan eine neue Einrichtung. Der Anbau soll eine Grundfläche von 300 Quadratmetern vorweisen und rund 1,5 Millionen Euro kosten.