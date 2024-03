Bei den Aufführungen treten regionale Chöre und Musikvereine aus ganz Deutschland auf. Das Festival will den Zuschauern das breite Spektrum der Chor- und Orchestermusik zeigen.

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester veranstaltet das Amateurmusikfestival jedes Jahr in einem anderen Bundesland. Der Anlass des Festivals ist die Verleihung der Zelter- und PRO MUSICA-Plaketten, die beim Festkonzert am Sonntag durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, verliehen wird. Die Plaketten sind Auszeichnungen des Bundespräsidenten an Chöre (Zelter) und Orchester (PRO MUSICA), die seit 100 Jahren bestehen.

Auftakt am Freitag

Das eigentliche Festival beginnt am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einem Auftaktkonzert in der Stadthalle in Rheine.

Samstag "Lange Nacht der Musik"

Die meisten Konzerte gibt es dann am Samstag. Von 13.30 Uhr bis 14 Uhr gibt es ein JeKits-Konzert für Kinder in der Emsgalerie. JeKits ist ein Bildungsprogramm in Grundschulen in NRW. Direkt danach gibt es dort ein offenes Singen.

Abends beginnt dann die „lange Nacht der Musik“ mit einem Fanfaren-Umzug durch die Stadt. Bis 22:45 Uhr treten dann Bands, Chöre und Orchester an verschiedenen Orten, zum Beispiel in der St. Dionysus Kirche oder in der VHS und Musikschule in Rheine auf.

Abschlusskonzert am Sonntag

Am Sonntagvormittag endet das Festival mit einem großen Festkonzert in der Stadthalle und der Vergabe der Plaketten.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Mehr Infos zum Programm gibt es hier: