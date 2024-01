Protest gegen AfD: Widerstand auch aus der Provinz

Die Protestwelle gegen den Rechtsextremismus hält an in Nordrhein-Westfalen. Im Land gab es am vergangenen Wochenende etwa 40 Kundgebungen. In Düsseldorf gingen am Samstag laut Polizei 100.000 Menschen auf die Straße - damit war es die bisher größte Veranstaltung in NRW seit Beginn der Demonstrationen vor knapp zwei Wochen.

Aber auch in kleineren Orten gab es am Wochenende ungewöhnlich gut besuchte Demos. Allein im westlichen Münsterland protestierten laut Polizei am Samstag in Bocholt 8.000 bis 9.000 Menschen, in Borken etwa 4.500 und in Vreden rund 2.000.