Folgen des warmen Wetters für den Wald im Sauerland

Jetzt im Winter, wenn keine Blätter auf den Bäumen sind, wird traditionell Laubholz geerntet. Aber das ist in diesem Jahr schwieriger, weil der Boden durchweicht ist.

Brennholzeinschlag im Hochsauerlandkreis

Das Holzfällen ist in diesem Jahr besonders schwer. Es fehlt der Frost.

In Schmallenberg, in der Nähe des Rothaarsteigs, fällen die Forstarbeiter 100 Jahre alte Buchenstämme. Die Nachfrage nach Buchenholz ist aktuell riesengroß. Wegen der Energiekrise wird viel Laubholz zum Heizen verwendet, so dass das Holz für die Sägewerke knapp wird.

Holz-Nachfrage kann nicht gestillt werden

Die schweren Maschinen zerstören den Waldboden bei dem Holz-Transport.

Die Forstwirte würden gerne mehr Holz liefern, aber wegen der nassen Wärme ist der Boden zu weich. Die schweren Maschinen können das geschnittene Holz nicht aus dem Wald abtransportieren, ohne den Waldboden zu zerstören.

Positive Auswirkungen des feuchten Wetters

Norbert Kohnen hat noch Hoffnung für die Fichten.

Auch wenn die Forstwirte auf eine Frostperiode warten, hat das ungewöhnlich feuchtwarme Wetter auch eine positive Seite. Es könnte den letzten Fichten helfen, die die Borkenkäferplage bisher überlebt haben. Denn der Borkenkäfer mag die Witterung der letzten Wochen gar nicht.

"Der Frost macht den erwachsenen Borkenkäfern gar nichts. Aber wenn sie durch das feuchtwarme Wetter verpilzen, überleben das die meisten nicht." Revierförster Norbert Kohnen aus Schmallenberg

Feuchtes Wetter bietet Hoffnung für Fichten

Die Fichten könnten den Borkenkäfer bei weiterhin feuchtem Wetter überleben.

Die Chancen der noch verbliebenen Fichten hier auf dem Rothaarkamm, die Borkenkäferplage doch noch zu überleben, steigen also. Allerdings muss es dazu weiter feucht bleiben, am besten bis in den Frühling .