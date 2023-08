Brandbrief von katholischen Kitas

"Jeden Tag kämpfen wir ums Überleben, oftmals geht es nur um Schadensbegrenzung" , schreiben die Leiterinnen von drei Kitas in Warburg und Hövelhof stellvertretend für alle anderen katholischen Kitas in OWL an die Ministerin. "Wie stellen Sie sich die Zukunft der Kindertageseinrichtungen vor?"

Vielerorts könnten Kinder nicht mehr individuell gefördert werden, es gehe nur noch um Betreuung. Wegen Fachkräftemangel, Pandemiefolgen und den wachsenden Zahlen bildungsarmer Familien "kann der drastisch zugenommene pädagogische Mehraufwand nicht bewältigt werden" . Die knappe Personaldecke werde zudem belastet durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung. Zu oft müssten Eltern die Kinder dann betreuen.

Kitas müssen überall sparen

Auch fehle Geld für mehr Räume und Sanierungen. Die Kitas könnten das nicht stemmen. Im Gegenteil: "In unseren Kindertageseinrichtungen werden aktuell starke Einsparmaßnahmen getroffen" .

Selbst das "Kita-Helfer-Programm" des Landes helfe wenig. Damit will das Land das pädagogische Personal entlasten. Doch viele Einrichtungen, so die Kitas in OWL , könnten den Eigenanteil von zehn Prozent nicht aufbringen.