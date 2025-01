Bezug zur NS-Zeit: Heftige Kontroverse um Straßennamen in Münster

Admiral Spee, Admiral Scheer oder Prinz Eugen, das sind nur drei von 13 Straßennamen, die aus dem Stadtbild verschwinden sollen. Der Grund: Nähe zum Nationalsozialismus.

Vor allem um die Prinz-Eugen-Straße gibt es Diskussionen.

Bei manchen Namen sei eine Änderung nachvollziehbar, heißt es bei Anwohnern der Prinz-Eugen-Straße. Dann, wenn es tatsächlich eine direkte Verbindung zum Nationalsozialismus gebe. Zum Straßenschild vor seiner Haustür sagt Florian Schwager aber: " Es geht um den, der auf dem Schild steht. Es geht nicht darum, wer die Straße benannt hat. "

Schwierige Beweisführung

Auf der Info-Veranstaltung trifft der Anwohner auf Münsters Stadtarchivar Peter Worm. Der betont, dass es bei einigen Namen kein eindeutiges Votum geben könne: " Es kommt oft auf den Blickwinkel an. " Prinz Eugen sei von den Nazis instrumentalisiert worden, weil er zum Beispiel 1697 als Feldherr gegen das Osmanische Reich gekämpft habe.

Historiker Peter Worm diskutiert mit Anwohner Florian Schwager.

Der Historiker muss aber auch dem Anwohner Recht geben. Denn der ergänzt: " In Österreich wird Prinz Eugen von der queeren Community gefeiert, weil er homosexuell war." Außerdem habe Prinz Eugen keinen Angriffskrieg geführt, sondern die Osmanen abgewehrt.

Politiker lassen Herkunft prüfen

Den Prozess in Gang gebracht hatten Teile der Münsteraner Politik. Grüne, Volt und SPD wollten Straßennamen auf den Prüfstand stellen, die in den 1930er Jahren vergeben worden waren. Die Kernpunkte: Ist die Ehrung der Person jeweils unzulässig oder diente die ursprüngliche Straßenbenennung propagandistischen Zwecken der nationalsozialistischen Zeit.

In vielen Fällen gibt es unterschiedliche Sichtweisen resümiert der Bezirksbürgermeister Martin Honderboom (SPD). " Die Politik wird sich deshalb noch bis zum Frühjahr weiter ein Bild machen, dann abwägen und im April entscheiden. " Grundlage dafür seien neben der Bürgerbeteiligung zum Beispiel auch Gutachten von Historikern.

Anwohner ziehen rechtlich Schritte in Betracht

In der Prinz-Eugen-Straße will man auf jeden Fall eine Umbenennung verhindern - zur Not mit rechtlichen Schritten. So oder so hat die ganze Geschichte hier aber auch einen positiven Aspekt: Die Anwohner sind durch die Auseinandersetzung näher zusammengerückt. Am Ende des Prozesses wollen sie gemeinsam ein Straßenfest feiern.