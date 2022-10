Nach Attacke beim CSD in Münster: Abschied von Malte

Insgesamt 14 Initiativen und Organisatonen haben die Menschen in Münster dazu aufgerufen, am Tag der Beisetzung die Regenbogenfahne zu hissen: in Geschäften, Firmen und Privatwohnungen. Man wolle Malte einen angemessenen Abschied gewähren. Dieser solle sowohl seine Zivilcourage würdigen als auch ein entschiedenes Zeichen gegen Queerfeindlichkeit setzen.

" Angriff schockiert uns noch immer "

Appell: Die Menschen in Münster sollen die Regenbogenflagge hissen

Zum Kreis der Unterzeichner gehören unter anderem das Schwulenzentrum Münster, die Queergemeinde Münster, das städtische Amt für Gleichstellung sowie der Pfarreirat der Heilig Kreuz-Gemeinde in Münster. In ihrer Stellungnahme heißt es: " Dieser Angriff schockiert uns noch immer. Er hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, dass wir uns nirgendwo wirklich sicher fühlen können und lässt uns traurig und wütend zurück. "

20-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Dringend tatverdächtig ist ein mehrfach vorbestrafter 20-Jähriger. Er soll am Abend des CSD in Münster zunächst zwei Frauen diskrimierend beschimpft und bedroht haben. Als der 25-jährige Malte einschritt und ihn bat, dies zu unterlassen, soll der 20-Jährige zugeschlagen haben.

Schweres Schädel-Hirn-Trauma

Beim Sturz auf den Asphalt erlitt Malte C. laut Obduktion ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er starb sechs Tage später. An seinem Todestag nahm die Polizei den 20-jährigen Tatverdächtigen fest. Er sitzt seitdem wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.

Malte war Transmann - Transmenschen fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, das ihnen bei ihrer Geburt zugeschrieben wurde. Die Tat hatte bundesweit für Bestürzung gesorgt.