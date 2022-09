Innenminister will queerfeindliche Hasskriminalität erfassen

Der Tod des 25-jährigen Malte C., der am 27. August am Rande des CSD in Münster niedergeschlagen wurde und später verstarb, war am Donnerstag Thema im Innenausschuss des Landtags. Dabei ging es vor allem um die Frage, was NRW tut, um queerfeindliche Hasstaten zu verhindern. Der FDP-Abgeordnete Marc Lürbke brachte es auf den Punkt: Der Satz, für Hass gegen die sexuelle Orientierung sei in NRW "kein Platz" , gehöre zum üblichen " Redebaustein " der meisten Politiker. " Aber die Realität ist anders ", sagte Lürbke, " er findet statt" .

Queerfeindlicher Post der AfD

Als Beispiel wies Lürbke mit erkennbarer Fassungslosigkeit auf einen Facebook-Kommentar der AfD-Fraktion NRW hin. Darin hatte die Partei am Mittwoch unter anderem diesen Satz gepostet: " Kinder sollen nicht mehr Indianer spielen, aber Männer dürfen Frauen sein!" Dem müsse die Politik umso entschiedener entgegen treten.

Deutlich wurde im Innenausschuss ein rechtliches Manko: Zwar gibt es seit 2018 eine bundesweit einheitliche Definition zur Erfassung von diskriminierenden Taten gegen die sexuelle Orientierung. Dennoch werden solche Straftaten in der Kriminalstatistik NRW bislang nicht differenziert und gesondert ausgewiesen. Dementsprechend gibt es keine klaren Erkenntnisse dazu, wie häufig Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung angegriffen, beleidigt oder getötet werden.