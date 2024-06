Deutsche Meisterschaften: Reitturnier in Balve

Es herrscht Ausnahmezustand im engen Hönnetal bei Balve. Gigantische Pferdetransporter bahnen sich ihren Weg durch die lange Allee zur Reitanlage am Schloss. 500 Pferde, die Sportlerinnen und Sportler und etwa 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollen zum "Balve Optimum", wie die Meisterschaften hier genannt werden.

Die Deutschen Meisterschaften im Springreiten und der Dressur werden ausgetragen. Dabei geht es um hohe Preisgelder und um die Qualifikation für Olympia. Die ganz großen Namen im Reitsport werden dabei sein, wie Hellen Langehanenberg, Jessica von Bredow-Werndel und Isabell Werth.

Erstmals Para-Dressur mit dabei

20.000 Zuschauer werden zum "Balve Optimum" erwartet

In Balve haben die Deutschen Meisterschaften eine lange Tradition. Doch in diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Erstmals in Deutschland sind auch die Para-Reiter, also Menschen mit einer körperlichen Einschränkung, mit dabei. Sie tragen ihre Wettbewerbe parallel zu den übrigen Disziplinen aus. Dafür wurde das Turniergelänge barrierearm umgebaut.

"Ich finde, es ist eines der wichtigen Themen, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren. Und wo ginge das besser als im Pferdesport?" Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen

Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen hat das Turnier ein Jahr lang vorbereitet

Ein ganzes Jahr lang dauern die Vorbereitungen für das Turnier. Für Veranstalterin Rosalie von Landsberg-Velen bedeutet das am Anfang viel Planung am Schreibtisch. In den letzten Tagen vor Beginn geht es vor allem ums Anpacken: Beim Aufbau der mobilen Pferdeställe, beim Putzen der Sitzplätze auf den Tribünen und bei der Dekoration des Geländes.