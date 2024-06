Nach Sprung von Kanalbrücke: Dortmunder im Krankenhaus

Der Unfall passierte am Dienstagabend am Dortmund-Ems-Kanal bei Senden (Kreis Coesfeld). Der junge Mann aus Dortmund war auf den Bogen einer Brücke geklettert und von dort etwa 12 Meter in die Tiefe gesprungen.

Per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Bei dem harten Aufprall auf die Wasseroberfläche verletzte sich der Dortmunder. Er konnte sich zwar noch selbst an Land retten, musste aber dann per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein Zustand soll stabil sein.

Brückenspringer riskieren ihr Leben

Die zuständige Wasserschutzpolizei weist darauf hin, dass es strengstens verboten ist, an Kanälen auf Brücken zu klettern und von dort ins Wasser zu springen. Das sei lebensgefährlich. Auch das Schwimmen in Kanälen für die Binnenschifffahrt ist nicht erlaubt, wird allenfalls geduldet.