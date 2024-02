Zahl der Badetoten in NRW gesunken

Im letzten Jahr sind in den Gewässern in NRW weniger Menschen ertrunken als 2022. Die DLRG weiß von 47 Menschen, die in NRW-Gewässern zu Tode kamen. Im vergangenen Jahr waren es 56. Es könnten allerdings noch mehr Todesfälle sein, denn Badeunfälle mit späterer Todesfolge werden nicht in die Statistik aufgenommen.

Deutschlandweit sind im vergangenen Jahr mindestens 378 Menschen ertrunken und damit mehr als ein Jahr zuvor. 2022 waren es 355 tödliche Badeunfälle.

Warum ist die Zahl der Todesfälle in NRW gesunken?

Warum weniger Menschen ertrunken sind, kann die DLRG nicht genau sagen - auch regional gibt es dafür in NRW keinen Erklärungsansatz. Die Verantwortlichen vermuten, dass es mehrere Ursachen geben könnte.

Dem WDR sagte DLRG-Präsidiumsmitglied Achim Wiese, dass es unter anderem am durchwachsenen Wetter gelegen haben könnte. Dadurch sei es nicht so reizvoll, an unbewachten Badestellen schwimmen zu gehen.

Auffälligkeiten in NRW

In NRW sind die meisten Menschen in einem Fluss ertrunken (24), gefolgt von Seen (11). Im Schwimmbad gab es dagegen im Jahr 2023 kein Todesopfer. Der überwiegende Teil der Ertrunkenen war männlich.

Im Rhein bei Bornheim sind im Mai zum Beispiel ein Vater und sein Sohn ertrunken. Im Dortmund-Ems-Kanal sind im letzten Jahr neun Menschen gestorben - nicht alle in NRW. Zum Beispiel ist dort im Juli ein Mann in Münster ertrunken.