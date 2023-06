Brückenspringen: Darum ist das so gefährlich

"Gerade hier an der Bigge wechseln auch ständig die Wasserstände ", sagt Picker. " An einem Tag hab ich vielleicht eine Tiefe von fünf Metern, eine Woche später ist das Wasser abgelassen um die Ruhr zu versorgen, dann sind es plötzlich nur noch zwei Meter ." Und es sei ja nicht nur die Biggetalsperre: " Wo es die Möglichkeit gibt, ins Wasser zu springen, wird es auch gemacht ."

Unglücksfälle passieren

Erst im vergangenen Jahr starb etwa ein 32-Jähriger, der in Bremen von einer Brücke in die Weser gesprungen war. Auch in Wiesbaden in Hessen gab es einen solchen Fall: Ein 25-Jähriger sprang von der Mauer in eine Schleuse der Lahn, weil er offensichtlich die Wassertiefe falsch eingeschätzt hatte.

Kaum zu kontrollieren

Und auch in NRW gibt es traurige Beispiele: Wie das eines 35-jährigen Duisburgers, der im vergangenen Sommer von einer Eisenbahnbrücke in den Rhein sprang und später tot geborgen wurde. Insgesamt 355 Menschen ertranken 2022 in Deutschland in Flüssen und Seen. Wie viele davon vorher aus großer Höhe hineingesprungen sind, wird in der Statistik nicht erfasst.

Sommer am Rhein-Herne-Kanal

Besonders im Ruhrgebiet gebe es viele Brückenspringer, sagt Frank Zantis vom DLRG -Verband Nordrhein. " Beliebt sind die Kanäle im Duisburger Raum, auch der Baldeneysee in Essen ". Teilweise patrouillieren die Lebensretterinnen und -retter auch mit Booten, um zum vorsichtigen Baden aufzurufen.