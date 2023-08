Bad Salzuflen: Keime im Trinkwasser

Betroffen sind rund 22.000 Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile Gastrup-Retzen, Holzhausen, Wülfer-Bexten, Knetterheide, Werl-Aspe, Ehrsen und Schötmar. Die Stadtwerke Bad Salzuflen warnen davor, nicht abgekochtes Wasser zu trinken. Auch Zähne sollte man nicht mit Leitungswasser putzen oder damit Lebensmittel zubereiten. Ebenso sollte der Kontakt mit offenen Wunden vermieden werden.

Krisensitzung zu Trinkwasser in Schulen

Auf Anordnung des Gesundheitsamts in Lippe wird dem Trinkwasser vorübergehend Chlor als Zusatzstoff zur Desinfektion zugegeben. „ Es kann zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen “, teilt die Stadt mit. „ Gesundheitliche Bedenken bestehen nicht. “ In einer Krisensitzung am Morgen wird überlegt, wie die betroffenen Schulen und Kitas mit Trinkwasser versorgt werden können.

In Bad Salzuflen wird vermutet, dass vor allem die vielen Regenfälle zur Verunreinigung beigetragen haben. Dadurch könnten Keime in die Versorgungskanäle gelangt sein. Wo das genau passiert ist, wird untersucht. Auch, ob es sich um Kolibakterien handelt.

Keime auch in Kalletal

Kolibakterien waren kürzlich im Trinkwasser in Kalletal und Blomberg aufgetaucht. In Blomberg wurde das Abkochverbot Mitte Juli aufgehoben. In Kalletal dagegen gilt es für rund 900 Menschen weiterhin bis mindestens 21. August. „ Im Laufe der Woche werden weitere Probenahmen erfolgen. “

Hinweis: In einer ersten Fassung hatten wir noch berichtet, dass es sich bei den Keimen im Trinkwasser in Bad Salzuflen tatsächlich um Kolibakterien handelt. Diesen Verdacht hat die Stadt inzwischen zurückgezogen.