Festnahme nach Attacken auf Padersprinter

Beim dem geständigen Täter handelt es sich um einen 54-Jährigen Deutschen aus Paderborn. Er wurde in der früheren UdSSR geboren. Der Metallarbeiter fertigte an seiner Arbeitsstätte Metallkrampen an, die sich in die Busreifen bohren sollten, was aber nur zum Teil gelang.

Als er sie in einer Busspur auslegte, geriet er auf die Videoaufzeichnung eines Busses. Die Polizei konnte ihn so aufspüren und in seiner Wohnung sowie am Arbeitsplatz Beweise sicherstellen. Der Mann ist wieder auf freiem Fuß.

Ihn erwartet jetzt ein Prozess wegen mehrfachen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.