Staatsschutz ermittelt: Attacken auf Busse in Paderborn

So genannte "Krähenfüße" mit metallischen Spitzen wurden inzwischen mehrmals an Bushaltestellen ausgelegt. Sie sollen die Reifen der Busse zerstören. Viermal ist das jetzt in Paderborn in den vergangenen Tagen geschehen.

Prorussische Symbole an den Krähenfüßen

Die Fahrer der Padersprinter sind inzwischen angehalten, bevor sie losfahren nachzuschauen, ob der Boden frei ist. Die Krähenfüße sind selbst gebaut und mit den Buchstaben "Z" oder "V" versehen - Symbole für den russischen Krieg gegen die Ukraine.

Mutmaßlicher Hintergrund: die Busse fahren derzeit mit blaugelben ukrainischen National-Flaggen. Deshalb ermittelt jetzt der Staatschutz. Das Paderborner Busunternehmen hat eine Belohnung ausgesetzt.

Über dieses Thema berichtet die WDR Lokalzeit OWL am 22.04.2022 im Radio.