Ukrainer in Flüchtlingsunterkunft in Lotte erstochen

Bei dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um Ukrainer, die in der Container-Flüchtlingsunterkunft in Lotte-Wersen wohnten. Dort sei es am Donnerstagabend in einer Küche zu einem Streit und dann auch zu einem Gerangel gekommen. Worum es dabei ging, ist noch unklar.

Nach kurzer Flucht festgenommen

Im Laufe der Auseinandersetzung habe der 40-Jährige zu einem Messer gegriffen und auf den 59-Jährigen eingestochen. Danach flüchtete er, konnte aber schnell festgenommen werden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft.