An der Haustür abgepasst

Zu der grausamen Tat kam es am 9. November 2022. Laut Anklage ging der Beschuldigte dabei nach Plan vor. Er soll die junge Frau vor Arbeitsbeginn an ihrer Haustür abgepasst haben. Mit einem Messer habe er sie verletzt und zurück in ihre Wohnung gedrängt. Dort habe er sie gewürgt und sexuell missbraucht. Anschließend soll der Mann ihre Geldbörse gestohlen und mit ihrer Bankkarte 1.000 Euro abgehoben haben.

Flucht nach Spanien

Gefasst hat ihn die Polizei sieben Tage nach der Tat in Spanien, wohin der Mann geflohen war. In seinem Auto fanden die Beamten unter anderem ein Messer mit Spuren des Opfers. Auf seinem Mobiltelefon wurden private Videobotschaften gefunden, in denen der Angeschuldigte seine Täterschaft in allgemein gehaltener Form einräumt.

Der 31-Jährige ist in Untersuchungshaft. Er hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.