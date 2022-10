Vlothoer Mordfall wieder aufgenommen: Festnahme nach acht Jahren

Bereits am 06.10. und 14.10. berichtete die Polizei Bielefeld darüber, den Fall um das Tötungsdelikt an Agnes N. wieder aufgenommen zu haben. Jetzt erließ das Amtsgericht Bielefeld Haftbefehl gegen einen 38-jährigen Mann aus Herford. Er steht im dringenden Verdacht, das Opfer damals aus Habgier und auf heimtückische Art und Weise ermordet zu haben und wurde heute in Haft genommen.

Erster Ermittlungserfolg im Cold Case

Der Fall wurde jetzt im Rahmen der BAO Cold Cases des Landeskriminalamtes NRW neu untersucht. Diese ergab, dass nach der Tat gesicherte Mikrospurenfolien erfolgversprechend sein könnten.

Darauf hin veranlasste das PP Bielefeld weitere entsprechende Untersuchungen am Kriminaltechnischen Institut LKA NRW . Anhand dieser konnte DNA -Material des Tatverdächtigen an der Opferkleidung nachgewiesen werden. Laut Polizeipräsidium Bielefeld handelt es sich um den ersten Ermittlungserfolg bei der Aufnahme eines sogenannten Cold Case in Bielefeld.

