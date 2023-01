Weltwirtschaftsforum: Warum sich die Reichen und Mächtigen in Davos treffen

Warum trifft sich die Elite ausgerechnet in Davos?

Das hat vor allem organisatorische Gründe, die auf die Anfangsphase zurückgehen. Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums und mit seinen 84 Jahren immer noch geschäftsführender Vorsitzender, ist zwar gebürtiger Deutscher. Er hat aber zum Teil Schweizer Vorfahren. Davos kennt er aus seiner Kindheit. Als Zehnjähriger habe er dort Skifahren gelernt, erzählte Schwab.

Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums

In der Gründungsphase des Forums war Schwab Wirtschaftsprofessor am Centre d'Etudes Industrielles in Genf und sollte für dessen Jubiläum 1971 eine Veranstaltung organisieren. Seine Idee: ein internationales Manager-Treffen, das European Management Symposium, so hieß das Weltwirtschaftsforum dann noch bis 1987.

Die auf 1.560 Metern mitten in den Alpen gelegene Gemeinde Davos wurde auch deshalb Veranstaltungsort, weil dort kurz vorher das Kongresszentrum eröffnete und der Ort über ausreichend Hotelkapazitäten verfügte.

Geschätzt wird an Davos als Veranstaltungsort des Weltwirtschaftsforums aber auch seine abgeschiedene Lage. Außerdem liegt die rund 11.000 Einwohner zählende Gemeinde mitten in der Schweiz, die als neutrales Land gilt.

Feindbild Weltwirtschaftsforum: Ist das gerechtfertigt?

In Davos spricht die wirtschaftliche und politische Elite der Welt nicht nur in großen Podiumsdiskussionen miteinander, sondern vor allem auch im sogenannten Hinterzimmer, sprich im kleinen Kreis. Werden auf diese Weise demokratische Prozesse umgangen? Entscheiden in Davos zugespitzt "die da oben" über das Schicksal "von uns hier unten"?

"Es ist wichtig, zwischen Verschwörungsideologien und Kritik zu unterscheiden." Jan Rathje, Politikwissenschaftler

Jan Rathje, Politikwissenschaftler

Kritik an den Herrschenden und Mächtigen sei wichtig für liberale Demokratien, sagt Politikwissenschaftler Jan Rathje vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie, das Radikalisierungstendenzen und Verschwörungserzählungen im Netz untersucht. Sie dürfe aber die Komplexität von Ereignissen nicht so weit reduzieren, dass es sich nur um eine Verschwörung von Eliten handeln könne.