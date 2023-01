Leopard-Panzer für die Ukraine: Macht Deutschland dafür den Weg frei?

Was unterscheidet den Leopard 1 vom Leopard 2?

Der Leopard 1 ist der erste deutsche Kampfpanzer der Bundeswehr gewesen, eine Entwicklung aus den 1960er-Jahren, der dann mehrfach weiterentwickelt wurde. Der Leopard 1 ist eigentlich veraltet, auch in seiner nachgerüsteten Variante. Er hat eine schwache Panzerung und für einen Kampfpanzer eine veraltete Kanone. Bei der russischen Armee sind ähnlich alte Panzer im Einsatz.

Der Leopard 2 war der Standardpanzer der Bundeswehr zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung und ist danach in mehr als zehn Länder exportiert worden – unter anderem nach Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Spanien und auch nach Polen. Er ist im Grunde der Standardpanzer in ganz Westeuropa.

Der Leopard 2 ist vielen russischen Panzern, die jetzt in der Ukraine in Massen eingesetzt werden, deutlich überlegen. Das liegt unter anderem an der 120 Millimeter-Kanone von Rheinmetall, sie gilt als eine der besten der Welt. Sie hat eine gute Stabilisierung. Das heißt konkret: Der Panzer kann im Fahren schießen und Ziele auf mehrere Kilometer Entfernung treffen. Das können nur ganz wenige Panzer. Er ist außerdem gut geschützt. Das ist hochinteressant für die Ukraine. Denn die eigene Besatzung hat bei Treffern eine viel bessere Überlebenschance als zum Beispiel in russischen Panzern.