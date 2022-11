Weltklimakonferenz hat begonnen - Union: "Klima-RAF" darf es nicht geben

Was genau fordert die Union denn überhaupt?

Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, plädiert für härtere Strafen für die Aktivisten der Klima-Gruppe "Letzten Generation". " Klima-Protest darf kein Freibrief für Straftaten sein ", sagte er der "Bild am Sonntag". " Es braucht deutlich härtere Strafen für Klima-Chaoten, um einer weiteren Radikalisierung in Teilen dieser Klimabewegung entgegenzuwirken und Nachahmer abzuschrecken. Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden ."

Damit bezog sich Dobrindt auf die Rote Armee Fraktion (RAF). Die RAF galt in der Bundesrepublik über Jahrzehnte als Inbegriff von Terror und Mord. Den Linksterroristen fielen von 1970 bis Anfang der 1990er Jahre mehr als 30 Menschen zum Opfer. Nach Angaben der "Bild am Sonntag" will die Unionsfraktion im Bundestag einen Antrag für härtere Strafen für Klimaaktivisten einbringen, die etwa Straßen blockieren oder die Durchfahrt von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten behindern.

Gibt es auch andere Stimmen, die härtere Strafen gegen Klima-Aktivisten fordern?

Ja. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte der "Bild am Sonntag", auf die Frage, wie lange die Politik die Klimaaktivisten gewähren lasse: " Wir greifen durch. In Berlin laufen mehr als 700 Strafverfahren gegen Klima-Aktivisten, davon wurde bislang nur eines eingestellt. Es sind bereits mehr als 240 Strafbefehle ergangen. "

In Berlin war am vergangenen Montag eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und überrollt worden. Ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Verletzte unter dem Lastwagen zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau auf der Stadtautobahn. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" ausgelöst worden sein. Allerdings soll laut einer Notärztin der Klimaprotest die Behandlung der Radfahrerin nicht verzögert haben.