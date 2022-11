Tragen Klimaaktivisten Mitschuld am Hirntod einer Berliner Radfahrerin?

Am Montag war eine Radfahrerin in Berlin-Wilmersdorf von einem Betonmischer überrollt worden. Der Fall sorgt bundesweit für Aufsehen, weil Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" im Verdacht stehen, mit einer Aktion den Einsatz eines Spezialrettungsfahrzeugs behindert zu haben.

Wie geht es der Radfahrerin?

"Die 44-jährige Radfahrerin, die am vergangenen Montag bei einem Verkehrsunfall in Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt wurde, ist heute Vormittag in einem Krankenhaus für hirntot erklärt worden" , teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Zuvor hatte es geheißen, die Frau sei gestorben. Die Polizei korrigierte dies später und begründete dies gegenüber dem WDR damit, dass ein Missverständnis entstanden sei bei der Übermittlung des Gesundheitszustandes der Radfahrerin. Von wem zu wem, dazu machte die Behörde keine Angaben.

Was versteht man unter Hirntod?

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und deren Informationsseite "Organspende-Info" ist dies die medizinische Bezeichnung für den unumkehrbaren Ausfall der gesamten Hirnfunktionen oder der irreversible Hirnfunktionsausfall. Nur mithilfe intensivmedizinischer Maßnahmen kann das Herz-Kreislauf-System künstlich aufrechterhalten werden.

Was ist bei dem Unfall passiert?

Laut Berliner Polizei erfasste der Betonmischer die Radfahrerin am Montag gegen 8.20 Uhr auf der Bundesallee in Wilmersdorf. Sie stürzte auf die Fahrbahn und wurde von dem Lkw überrollt.

Wer trägt Schuld an dem Unfall?

Das wird zurzeit noch ermittelt und mit schnellen Ergebnissen ist nicht zu rechnen. "Es gibt sehr viele Akteure, die an der Klärung beteiligt sind, Gutachter etwa" , sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem WDR .

Was haben die Klimaaktivisten mit dem Unfall zu tun?

Wie der Berliner "Tagesspiegel" berichtete, waren am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" auf ein Schild an der A 100 am Dreieck Funkturm geklettert, der einige Kilometer vom Unfallort entfernt liegt. Die Polizei sperrte zwei der drei Fahrstreifen, was den normalen Stau im Berufsverkehr verstärkt haben soll.

Als sich ein Spezialrüstwagen der Berliner Feuerwehr mit hydraulischen Hebesystemen von der Wache Charlottenburg-Nord aufmachte, um die Radfahrerin zu bergen, blieb er im dichten Verkehr stecken. Statt wie bei freier Fahrt in 19 Minuten, kam er sieben bis neun Minuten später an. Die Radfahrerin war inzwischen dennoch befreit worden und wurde auf eine Intensivstation in ein Krankenhaus gebracht.

Haben die Klimaaktivisten einen effektiven Rettungseinsatz behindert?

Auch das wird derzeit untersucht. Gegen zwei Aktivisten, 59 und 63 Jahre alt, wird ermittelt. "Nach Paragraf 323c des Strafgesetzbuches wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen" , sagte die Berliner Polizeisprecherin dem WDR.

Wie reagiert die "Letzte Generation" auf den Hirntod der Radfahrerin?

Die Gruppe twitterte am Donnerstag: "Dass die Radfahrerin, die am Montag in Berlin bei einem Unfall von einem Betonmischer verletzt wurde, nun für hirntot erklärt wurde, trifft uns tief."

